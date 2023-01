Seine-Maritime : soupçonné d'avoir brûlé sa voiture, il est placé en garde à vue

Alors que les policiers s'apprêtaient à faire des constatations, un homme s'est présenté à eux, déclarant être le propriétaire du Kangoo détruit par le feu. L'homme, alcoolisé, semblait particulièrement énervé et avait les mains noircies, relate une source policière. Il a mis en cause des jeunes qui, d'après lui, auraient mis le feu à sa voiture.



Soupçonnant une tentative d'escroquerie à l'assurance, les policiers ont interpellé le propriétaire et supposée victime afin de faire toute la lumière sur cet incendie. Le suspect a finalement été placé en garde à vue.