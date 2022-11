Seine-Maritime : six victimes dans une collision entre quatre voitures près d'Yvetot

Une collision a impliqué quatre voitures ce mardi 22 novembre sur la Départementale 131 à Auzebosc, au sud d'Yvetot (Seine-Maritime).



L’accident est survenu vers 17h30 au niveau de la société Boulingue, rue de La Chapelle. Les sapeurs-pompiers ont dénombré six personnes impliquées. Trois d’entre elles, en cours de bilan, ont été blessées légèrement, dont le conducteur d'une ambulance privée ainsi que sa passagère qui était de retour d'intervention médicale.



La circulation a été totalement coupée dans les deux sens le temps des opérations de secours, précise le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis).



Dix-neuf sapeurs-pompiers sont sur place avec sept engins.



Plus d’infos à venir