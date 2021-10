Seine-Maritime : six véhicules impliqués dans un carambolage qui fait deux blessés à Saint-Riquier-ès-Plains

Un carambolage impliquant six véhicules a fait deux blessés ce lundi 25 octobre à la mi-journée en Seine-Maritime.



L'accident s'est produit un peu après 12 heures sur la D925 à Saint-Riquier-ès-Plains. Les sapeurs-pompiers ont dénombré deux blessées, une femme dans un état grave et une autre femme blessée légèrement. Toutes les deux ont été évacuées vers le centre hospitalier de Fécamp.



La route qui relie Saint-Valery-en-Caux et Cany-Barville a été entièrement coupée les temps des opérations qui ont mobilisé dix sapeurs-pompiers avec quatre véhicules de secours, ainsi qu'une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).