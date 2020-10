Seine-Maritime : six pavillons évacués après une suspicion de fuite de gaz à Petit-Couronne

Les occupants de six pavillons, soit une douzaine de personnes, ont été évacués ce mercredi midi à Petit-Couronne (Seine-Maritime).



Une mesure de précaution prise par les sapeurs-pompiers appelés à intervenir, rue Clément-Ader, pour un accident de la circulation. Un véhicule a en effet endommagé un coffret à gaz sur la voie publique. Les secours craignant une fuite de gaz ont demandé aux habitants de se mettre à l’abri à l’extérieur de leur habitation.



Une reconnaissance effectuée par les sapeurs-pompiers et les agents de GrDF a permis d’établir que le choc n’avait provoqué aucune fuite sur l’installation.



Le périmètre de sécurité a été rapidement levé et chacun a pu réintégrer son pavillon.