Seine-Maritime : six blessés dans une collision entre deux véhicules au Havre

Deux véhicules se sont percutés rue de Verdun, au Havre (Seine-Maritime), cet après-midi vers 16 h 45. Selon un bilan établi par les sapeurs-pompiers ç leur arrivée, six blessés ont été dénombrés. On ignore dans l'immédiat la nature et la gravité des blessures, les victimes étant toujours en cours d'examen sur place.



L'intervention mobilise 13 sapeurs-pompiers et 5 engins, principalement des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV).



La police est sur les lieux pour procéder à la régulation de la circulation et aux constatations d'usage.