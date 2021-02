Seine-Maritime : sa mère suicidaire, il appelle les secours et les menace avec des couteaux

Le fils, à l’origine de l’intervention des secours, se range soudainement du côté de sa mère. Il devient alors très agressif et menaçant. De fait, il saisit deux couteaux et pointent les lames en direction tant des pompiers que des forces de l’ordre.



Un gardien de la paix doit même reculer face à l’individu qui s’avance. Avec beaucoup de sang froid, il est alors contraint de sortir son arme de service pour intimider l’agresseur et l’obliger à garder ses distances. A cet instant, le fils empoigne sa mère et s’empresse de la mettre à l’abri dans une autre pièce de l’appartement.