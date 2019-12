Seine-Maritime : pompiers, gilets jaunes et CGT mobilisés ce lundi, en attendant demain

Qu'en sera-t-il demain, mardi 17 décembre ? Un rassemblement est prévu à 10h30, cours Clemenceau à proximité de l'hôtel du Département, sur la rive gauche de Rouen, à l'appel de plusieurs syndicats y compris la CFDT.



Le cortège des manifestants contre la réforme des retraites devrait emprunter le pont Jeanne-d'Arc, rue Jeanne-d'Arc, rue du Général Leclerc, voies Téor, CHU, place Saint-Hilaire, Boulevards de Verdun, de l'Yser, de la Marne et des Belges, quai Gaston-Boulet et avenue Pasteur (devant la préfecture de région). Il est bien sûr conseillé d'éviter ces secteurs jusqu'en début d'après-midi.



Des perturbations sont à attendre dans l'Education nationale : le nombre de grévistes est estimé à entre 35 et 40% dans le département, selon les chiffres recueillis auprès des enseignants par le SNUipp-FSU. « La démission de Delevoye ne fait que renforcer une idée présente dans les têtes de toutes et tous : la rue est forte et sa pression importante sur le gouvernement. C’est pourquoi nous serons nombreux dans la rue demain », assure un porte parole du puissant syndicat enseignant.