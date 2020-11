Seine-Maritime : percuté par un véhicule de police, un piéton grièvement blessé à Petit-Quevilly

Un piéton a été grièvement blessé dans un accident qui a impliqué deux véhicules, dont un de police, ce vendredi vers 12h30, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime).



La collision s'est produite à l'intersection du boulevard du 11-Novembre et de la rue Paul-Foliot. Un véhicule banalisé de la brigade anticriminalité qui partait en intervention et une voiture de tourisme se sont violemment percutés, dans des circonstances qui restent à déterminer.



Dans le choc, particulièrement violent, la voiture de police, a été projetée sur un piéton qui a été blessé grièvement. Ce dernier a été pris en charge par le SAMU et transporté aux urgences du CHU de Rouen. Ses jours ne seraient pas en danger.



Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade des accidents et délits routiers (BADR).



Plus d'infos à venir