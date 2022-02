Seine-Maritime : les sapeurs-pompiers mobilisés pour un feu de garage à Beuzeville-la-Grenier

Les sapeurs-pompiers interviennent ce lundi soir depuis 18h30 pour un incendie à Beuzeville-la-Grenier, entre Bolbec et Goderville (Seine-Maritime). Il s’agit d’un feu de garage dans un pavillon isolé, situé route du Village.



Un important dégagement de fumée a été constaté dans un pavillon comprenant un rez-de-chaussée et un sous-sol. Trois personnes ont été évacuées, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Dans l’immédiat, dix-neuf sapeurs-pompiers sont mobilisés avec cinq engins.



Plus d’infos à venir.