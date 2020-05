Seine-Maritime : les plaisanciers autorisés à profiter des grandes marées pour préparer la reprise

Au regard de ces conditions spécifiques de marées, le préfet autorise donc les plaisanciers, professionnels, collectivités et associations à installer les corps morts et à mettre au mouillage leurs bateaux les 7, 8 et 9 mai , et à cette fin seulement. « Les manoeuvres doivent se faire dans le respect des mesures barrières ».



« Cette seule activité est autorisée et ne vaut pas reprise, pour le moment, des activités nautiques de loisirs », est-il précisé dans un communiqué publié ce soir.



L’accès aux plages reste quant à lui interdit, confirme le représentant de l’État en Seine-Maritime.



« Enfin, cette autorisation ne peut pas avoir pour conséquence de permettre à des propriétaires de navires de se déplacer au-delà de la limite des 100 km de leur domicile ».