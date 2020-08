Seine-Maritime : les malfaiteurs masqués braquent le gérant d’une supérette près de Rouen

L’un d’eux a alors pointé une arme de poing en direction du gérant, âgé de 73 ans. Les malfaiteurs l’ont repoussé dans le magasin et, le tenant en respect sous la menace de l’arme, ont dérobé le contenu du tiroir-caisse, soit un peu plus de 1000€ environ, avant de prendre la fuite.



Les hommes de l’identité judiciaire, un service de la Police judiciaire, ont procédé sur place aux constatations d’usage, à savoir des relevés de traces et indices (empreintes et ADN).



Une enquête pour vol à main armée a été ouverte, elle a été confiée à la Sûreté départementale.