Seine-Maritime : les incendiaires d’une voiture arrêtés grâce à un témoin à Mont-Saint-Aignan

Les recherches entreprises immédiatement dans le secteur ont été fructueuses : deux hommes dont la description correspondait ont été contrôlés un peu plus loin et interpellés.



L’un des suspects, âgés de 29 ans faisait l’objet d’une assignation à résidence, le second âgé de 19 ans est domicilié à Mont-Saint-Aignan. Ils ont été placés en garde à vue pour destruction de véhicule par incendie en réunion. Tous deux étaient alcoolisés.