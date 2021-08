Seine-Maritime : le violeur présumé d'une femme de 58 ans interpellé à Sotteville-lès-Rouen

La victime a pu fournir une description précise du violeur. Dès qu'il a eu connaissance des faits, le centre d'information et de commandement (CIC) de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a diffusé le signalement du suspect à tous les équipages. L'homme recherché a été rapidement repéré et interpellé, rue Gadeau-de-Kerville, par une patrouille de la compagnie d'intervention, un peu avant midi.



Placé en garde à vue, il a été longuement entendu par les enquêteurs de l'Unité des atteintes aux personnes. Il aurait été impliqué, par le passé, dans des affaires similaires, selon nos informations. Le mis en cause devait être présenté en fin d'après-midi à un magistrat du parquet de Rouen, en vue d'une mise en examen pour viol et agression sexuelle en état d'ivresse.