Seine-Maritime : le feu de détritus menaçait le bâtiment d’un ferrailleur à Fécamp

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi peu après 18 heures rue du 11- Novembre 1918 à Fécamp où un dégagement de fumée et des flammes étaient signalés.



Arrivés sur les lieux, les secours ont constaté qu’il s’agissait d’un tas de détritus en feu à l’extérieur avec un risque de propagation à un bâtiment d'une société de traitement de ferraille.



Deux lances ont été nécessaires pour éteindre l’incendie qui n’a fait aucune victime.



Dix-huit sapeurs-pompiers et six engins ont été dépêchés sur place. Quant à l’origine du départ de feu il est pour le moment inconnu.