Seine-Maritime : le corps sans vie d'un homme repêché dans la Seine par les sapeurs-pompiers au Trait

Les sapeurs-pompiers ont repêché, ce mercredi matin, le corps sans vie d'un homme qui dérivait à la surface de la Seine à hauteur de la commune du Trait (Seine-Maritime).



Les secours ont été alertés par un témoin qui a aperçu, vers 6h30, un corps flottant à la surface du fleuve de l'autre côté de la rive, vers Saint-Wandrille. Une embarcation des sauveteurs-aquatiques du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a été mise à l'eau et a récupéré la victime, âgée de 45 ans environ.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, afin d'identifier formellement le quadragénaire dont on ignore si la disparition avait été signalée.