Seine-Maritime : le conducteur d'une voiture volée intercepté sur la Sud 3 à Rouen

Le mis en cause, âgé de 23 ans, a été conduit à l'hôtel de police et placé en garde à vue pour recel de vol de véhicule. Il est ressorti libre quelques heures plus tard avec en poche deux convocations, une première pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour le 6 avril 2024 et une convocation par OPJ devant le tribunal judiciaire pour le 7 juin suivant.



Le propriétaire du véhicule volé, un homme de 49 ans, devait déposer plainte.