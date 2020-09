Seine-Maritime : le cadavre d'un homme de 56 ans découvert dans un parc public à Dieppe

Une enquête a été ouverte par les services de police de Dieppe (Seine-Maritime) après la découverte du corps d'un homme sans vie, dans un parc public de la cité portuaire.



La macabre découverte a eu effectuée vendredi en fin d'après-midi, dans le square François-Mitterrand, situé derrière l'hôtel de ville. L'homme, âgé de 56 ans, était allongé sur des cartons et avait des traces de sang sur le visage. Du sang a également été relevé sur un mur à proximité.



La mort remonterait à quelques heures comme en a attesté la raideur cadavérique constatée par les secours. Sur place, le médecin du SAMU a délivré un certificat de décès avec obstacle médico-légal. Un examen de corps, voire une autopsie, devrait être ordonnée par le parquet de Dieppe, de manière à établir précisément les causes de la mort.



Des constatations de police technique et scientifique ont été réalisées par le service régional d'identité judiciaire, qui dépend de la Police judiciaire (PJ). Pour l'heure, aucune piste n'est écartée par les enquêteurs.