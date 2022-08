Seine-Maritime : le baigneur porté disparu sur la plage de Veulettes-sur-Mer est retrouvé sain et sauf

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus cet après-midi sur la plage de Veulettes-sur-Mer. Vers 15h30, ils ont reçu un appel signalant la disparition d'un homme de 51 ans en limite de la zone de baignade.



Des recherches ont tout de suite été entreprises par des équipes spécialisées en sauvetage aquatique et subaquatique du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Le baigneur a finalement été retrouvé sain et sauf par l'équipage de la SNSM et ramené sur la plage à bord de l'embarcation des sauveteurs en mer. Son état de santé n'a pas nécessité de transport vers un hôpital.



Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec neuf engins.