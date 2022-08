Seine-Maritime : la voiture fait des tonneaux sur l’A28, son conducteur en urgence relative

Un accident de la circulation impliquant une voiture s’est produit ce matin peu avant 10 heures sur l’autoroute A28 dans le sens Rouen vers Abbeville à hauteur de Bosc-Mesnil, en Seine-Maritime.



Le véhicule, seul en cause, a fait plusieurs tonneaux et s’est immobilisé au milieu des voies, selon les secours qui sont intervenus pour porter assistance au conducteur qui était sorti de l’habitacle avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



L’automobiliste, seul à bord, a été examiné sur place et son état a été considéré en urgence relative (blessé léger).



La circulation a été fortement réduite et a généré 3 kilomètres de bouchon. Les secours invitent les usagers à éviter le secteur et à adapter votre vitesse.