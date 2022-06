Seine-Maritime : la conductrice du bus scolaire arrêtée à Offranville avait 2 g d'alcool dans le sang

La conductrice d'un bus scolaire va devoir rendre des comptes à la justice et probablement à son employeur. Cette femme de 58 ans a été interpellée à Offranville (Seine-Maritime) fortement alcoolisée et alors que son permis de conduire fait l’objet d’une annulation.



Jeudi 2 juin, en fin d’après-midi, un appel parvient au standard de police secours, via le 17. L’interlocuteur signale avoir vu la conductrice d’un bus de ramassage scolaire boire de l’alcool à un arrêt de bus à Saint-Aubin-sur-Scie.



Un équipage du commissariat de Dieppe est dépêché sur place, mais à son arrivée le bus a repris la route. Les policiers se lancent à sa recherche et le retrouvent, vide de tout occupant, stationné boulevard Rousseau à Offranville, à quelques kilomètres de là.