Seine-Maritime : l’incendiaire met un coup de tête à son voisin et le menace avec un couteau

À leur arrivée, les forces de l’ordre constatent de la fumée dans le hall de l’immeuble et découvrent dans les caves un matelas en mousse et des vêtements qui se consument.



Après avoir éteint le feu, ils se rendent au domicile de l’auteur des faits qui occupe un appartement du rez-de-chaussée. Ce dernier, acceptant de sortir, dit aux policiers avoir voulu brûler ses vêtements parce qu’ils étaient « maraboutés » !



Le mis en cause, âgé de 34 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.