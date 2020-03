Seine-Maritime : l'incendiaire arrêté cette nuit à Caudebec-lès-Elbeuf écope d'une amende de 135€

A leur arrivée , très rapidement, les policiers ont remarqué trois hommes autour de la poubelle en feu au milieu de la chaussée et qui ont pris la fuite en courant. L'un d'eaux a été vite rattrapé et interpellé. Il s'agit d'un habitant de Caudebec-lès-Elbeuf, âgé de 20 ans. Il était fortement alcoolisé. Les recherches n'ont pas permis de retrouver les deux autres.



Le mis en cause a été placé en grade à vue pour incendie volontaire en réunion. Sans préjuger de ce que décidera le tribunal, il s'est vu écoper dans l'immédiat d'une amende de 135 € pour avoir enfreint l'interdiction de sortir de chez lui sans réelle justification.