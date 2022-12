Seine-Maritime : l'eau du robinet impropre à la consommation dans 12 communes

Plus de 4 600 foyers sont privés d'eau potable et ce, pour une durée indéterminée. Douze communes du pays de Caux, en Seine-Maritime, sont touchées. En cause, un risque de contamination microbienne suite aux fortes pluies

Publié le Vendredi 23 Décembre à 17:18



A lire aussi Sobriété énergétique : la Région Normandie ferme jusqu’au 2 janvier près de la moitié de ses bâtiments

Face-à-face à Rouen : deux blessés graves route du Havre cette nuit



Des particules d'argiles et de limons, entraînées dans les nappes souterraines suite aux pluies très importantes de ces derniers jours, sont responsables de l'érosion des terres. « Ce phénomène peut être associé à un risque de contamination microbienne », indique l'Agence régionale de santé de Normandie, sur son site internet.



Les habitants des douze communes, concernées en partie ou en totalité, sont donc invités à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre. « Cette eau ne doit pas être utilisée pour les usages alimentaires, la boisson, le lavage des dents, la toilette des nourrissons, la préparation des aliments, des boissons chaudes et des glaçons » (ARS) .

Cependant, l’eau du robinet reste utilisable pour les autres usages (toilette, douche, WC).



Tout est mis en œuvre pour qu’un retour à une situation normale ait lieu rapidement, qui sera confirmé par des résultats d’analyses conformes aux normes en vigueur, assure l'ARS. Douze communes de Seine-Maritime, rattachées à la communauté de communes Campagne de Caux, sont privées d'eau potable depuis aujourd'hui, vendredi, pour une durée indéterminée. A la veille du réveillon de Noël, ça tombe plutôt mal !Des particules d'argiles et de limons, entraînées dans les nappes souterraines suite aux pluies très importantes de ces derniers jours, sont responsables de l'érosion des terres. « Ce phénomène peut être associé à un risque de contamination microbienne », indique l'Agence régionale de santé de Normandie, sur son site internet.Les habitants des douze communes, concernées en partie ou en totalité, sont donc invités à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.Cependant, l’eau du robinet reste utilisable pour les autres usages (toilette, douche, WC).Tout est mis en œuvre pour qu’un retour à une situation normale ait lieu rapidement, qui sera confirmé par des résultats d’analyses conformes aux normes en vigueur, assure l'ARS.

Les communes où l'eau est impropre à la consommation Angerville-Bailleul (en totalité)

Annouville-Vilmesnil (en totalité)

Bec-de-Mortagne (en partie : sauf les hameaux : Dauphin, Fournais, Ferme Riceys, Chateau Grand Daubert, Gustinerie)

Benarville (en totalité)

Bréauté-Antiville (8 abonnés)

Bretteville-du-Grand-Caux (en totalité)

Daubeuf-Serville (partie sud)

Gonfreville-Caillot (en totalité)

Grainville-Yamauville (en totalité)

Saint-Maclou-la-Brière (en totalité)

Sausseuzemare-en-Caux (11 abonnés)

Tocqueville-les-Murs (en totalité)

Les abonnés sont directement informés par la collectivité ou l’exploitant qui mettent à disposition de l’eau embouteillée (contact SAUR : 02 50 72 40 09).