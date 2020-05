Seine-Maritime : l’Abbaye de Jumièges et le Parc de Clères rouvrent aux visiteurs

L’Abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville, le Château de Martainville et le Théâtre gallo-romain de Lillebonne sont dans l’attente d’une autorisation préfectorale pour rouvrir. Le Musée Victor-Hugo, quant à lui, reste fermé jusqu’au 29 mai pour cause de travaux.



En 2019, l’ensemble des six sites et musées départementaux a accueilli plus de 245 000 visiteurs.