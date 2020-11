Seine-Maritime : ivre, le conducteur arrête sa voiture au milieu de la rue à Petit-Quevilly

L’automobiliste a expliqué qu’un camion l’avait percuté sur l’autoroute. L’explication n’a pas vraiment convaincu les forces de l’ordre qui l’ont invité à souffler dans l’éthylomètre. Résultat : 1,01 mg par litre d’air expiré, soit plus de 2 g d’alcool dans le sang.



Le conducteur, âgé de 55 ans et domicilié dans la Somme, a été emmené à l’hôtel de police où il a été placé en garde à vue. Il a fait l’objet d’une rétention de permis et sa voiture, elle, a été conduite en fourrière.