Seine-Maritime : ivre au volant, il emboutit une voiture en stationnement près de Rouen

L'homme explique avoir perdu le contrôle de sa voiture qui a embouti une Renault Captur en stationnement. Puis il confie aussi avoir « bu plus que de raison ». De fait, l'automobiliste a des difficultés pour s'exprimer clairement, titube et sent l'alcool. Le dépistage à l'éthylomètre va confirmer qu'il est fortement alcoolisé.



Interpellé, l'homme âgé de 28 et domicilié dans la commune voisine de Déville-lès-Rouen, est emmené à l'hôtel de police de Rouen où il est placé en dégrisement. Dès que son état l'a permis, il a été entendu par un policier qui lui a notifié la rétention immédiate de son permis de conduire et une convocation devant le tribunal. Son véhicule a par ailleurs été immobilisé sur place.