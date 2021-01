Seine-Maritime : incendie et explosion d’une bouteille de gaz, dans une maison à Oissel

Un incendie suivi d’une explosion s’est produit ce mardi matin vers 6 heures, avenue de la Concorde à Oissel (Seine-Maritime).



Le feu s’est déclaré dans la véranda d’une maison mitoyenne et a provoqué, sous l’effet de la chaleur, l’explosion d’une bouteille de gaz, relate le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Tout a été mis en œuvre par les sapeurs-pompiers pour empêcher les flammes de se propager à la toiture et à la maison mitoyenne.



Aucun victime n’est à déplorer. Les deux occupants de la maison sinistrée avaient eu le temps d’évacuer les lieux avant l’arrivée des secours.



L’origine de l’incendie est indéterminée.