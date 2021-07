Seine-Maritime : incendie dans une boulangerie de Montivilliers, douze salariés au chômage technique

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime interviennent ce dimanche après-midi à Montivilliers, près du Havre.



Un début d’incendie s’est déclaré, vers 14h30, dans une boulangerie, située rue Léon-Gambetta une voie piétonne (et très commerçante) du centre-ville. Le feu est parti au niveau du fournil, dans le four à pain exactement. Il s’est propagé au plancher supérieur et menacerait la toiture, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Les secours, qui ont déployé deux lances, procèdent à une reconnaissance à l’intérieur des locaux.