Seine-Maritime : grièvement blessé après avoir perdu le contrôle de sa voiture à Bois-Guillaume

Un accident grave de la circulation est survenu ce mercredi matin, peu avant 4h20, à Bois-Guillaume, dans l'agglomération de Rouen. Le conducteur d'une Volkswagen Polo a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il s'apprêtait à aborder le rond-point de la Bretèque.



Pour une cause indéterminée à ce stade de l'enquête, la voiture qui arrivait de Mont-Saint-Aignan a traversé le rond-point, percuté un muret d'accotement, franchi un promontoire herbeux avant de terminer sa course sur le flanc droit et de s'immobiliser en appui sur un lampadaire.