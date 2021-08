Seine-Maritime : frictions entre le propriétaire d'un terrain privé et des gens du voyage, à Dieppe

Un différend a éclaté mardi soir, à Dieppe (Seine-Maritime) entre des gens du voyage et le propriétaire d'un terrain.. A l'origine, l'installation illégale de cinq véhicules tractant des caravanes et d'un camping-car sur un terrain privé, situé cour de Dakar. Venu sur place, le propriétaire, un homme de 38 ans, a constaté la serrure du portail avait été forcée afin de permettre l'accès des véhicules et caravanes.