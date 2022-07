Seine-Maritime : explosion dans une maison près de Dieppe, deux personnes blessées

Les sapeurs-pompiers sont actuellement en cours d’intervention à Bracquemont Petit-Caux, près de Dieppe en Seine-Maritime où une forte déflagration est survenue, vers 8h30, dans une maison située dans le lotissement Bel Pré.



Selon les premiers éléments, il y aurait deux personnes blessées dont une plus sérieusement atteinte a été prise en charge par le SMUR et transportée au CHU de Rouen par l’hélicoptère Viking76 .



Des moyens importants ont été dépêchés : 18 véhicules de secours et 45 sapeurs-pompiers dont des équipes spécialisées en sauvetage déblaiement.



Plus d’infos à venir sur infoNormandie