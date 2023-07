Seine-Maritime : encore des voitures brûlées et des gardes à vue pour cette quatrième nuit de violences

« La mobilisation renforcée qui a continué de prévaloir a notamment permis d’éviter des dégradations de bâtiments publics. La prise de conscience que les violences sont insupportables pour nos concitoyens et qu’elles compromettent gravement les services destinés aux secteurs qui en ont le plus besoin doit conduire à voir ces faits de violence cesser »

(Préfecture de Seine-Maritime, ce matin)

La préfecture fait état, ce dimanche matin, de 16 interpellations, suivies de 13 gardes à vue. La nuit précidente, il y avait eu quarante émeutiers interpellés suite aux violences et pillages de magasins.Le dispositif de prévention et d’intervention sera maintenu autant que nécessaire à cette fin, prévient le préfet tout en saluant « l’engagement des forces de l’ordre et des sapeurspompiers tout au long de la nuit ».