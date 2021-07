Seine-Maritime : deux sauveteurs aquatiques du SDIS 76 sur le front des inondations en Belgique

Deux sauveteurs aquatiques du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) spécialisés dans le secours héliporté sont engagés dans les missions de secours à Liège en Belgique. Leur intervention s'inscrit dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MPCU).



Ils ont décollé hier, jeudi 15 juillet, à bord de Dragon 76, l’hélicoptère de la sécurité civile, pour prêter main forte aux équipes sur place.



Depuis leur arrivée, « ils enchainent les sauvetages de familles réfugiées sur les toits ou encerclées par les eaux, et transfèrent des équipes médicales sur des lieux d'intervention », indique le SDIS76.



La situation est particulièrement dramatique en Belgique. Le dernier bilan fait état de vingt morts et autant de disparus. En Allemagne,103 personnes sont décédées.



Le Premier ministre belge a annoncé une journée de deuil national le 20 juillet. Les drapeaux seront en berne et une minute de silence sera observée à la mémoire des victimes.