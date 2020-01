Seine-Maritime : deux ouvriers victimes de produits chimiques au Tréport et à Luneray

Un peu plus tard, vers 10h20, nouvelle intervention des secours, cette fois à l'usine agro-alimentaire Defial-Normival, plaine de la Gare à. A l'origine, une fuite d' ammoniac au sein d'un atelier qui a nécessité son évacuation. Un des employés présents a été légèrement incommodés par les émanations de ce produit chimique. Il a été transporté à l'hôpital de Dieppe.Une équipe de sapeurs-pompiers spécialisés dans les risques technologiques et chimiques a été appelée pour procéder à des relevés de mesure, après que la fuite a été localisée et neutralisée.Cet incident n'a pas été de conséquences directes sur l'activité de l'entreprise qui emploie plus de 200 personnes. Le bâtiment concerné a été isolé jusqu'à nouvel ordre.