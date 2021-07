Seine-Maritime : deux motards blessés, dont un grièvement, après avoir percuté un panneau

Selon les premiers éléments, les deux motards auraient percuté un panneau de signalisation. L’un d’eux a été blessé grièvement et pris en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Fécamp.



Le second mis en cause serait blessé légèrement, selon le premier bilan des secours.



Douze sapeurs-pompiers avec quatre véhicules sont toujours actuellement sur les lieux.



Plus d’infos à venir