Seine-Maritime : deux morts dans un crash d'avion près de Neufchâtel-en-Bray

Les deux occupants d'un avion biplace sont mort dans le crash de leur appareil, de type ULM, en Seine-Maritime.



Le drame est survenu ce vendredi 19 juin, peu avant 11h30, sur le territoire de la commune de Mortemer, à l'est de Neufchâtel-en-Bray. Les deux victimes, un homme de 73 ans et une femme de 34 ans, tous deux de nationalité belge, étaient à bord du monomoteur en provenance de Belgique. Elles étaient incarcérées et sans vie à l'arrivée des sapeurs-pompiers.



L'avion, un Aveko VL-3 évolution, s'est écrasé sur un talus en bordure du CD36 et de l'autoroute A29.



Les raisons du crash sont inconnues à ce stade des investigations qui ont été confiées à la gendarmerie des transports aériens.