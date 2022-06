Seine-Maritime : deux hommes grièvement blessés dans un incendie au Havre

Le feu dont l'origine est inconnue a été éteint au moyen d'une lance à incendie. Par sécurité, trente-cinq personnes de l'immeuble ont été invitées à se confiner dans leur appartement le temps des opérations d'extinction et de la reconnaissance des lieux.



Les sapeurs-pompiers ont procédé au déblaiement des parties calcinées et à la ventilation des parties communes



L'intervention a duré 2 heures et a mobilisé seize sapeurs-pompiers et cinq engins.