Seine-Maritime : des traces d’irisation à la surface de la rivière du Commerce à Lillebonne

#Environnement

🛑- Pollution de la rivière Le Commerce entre Port Jérôme et Lillebonne

- Intervention SDIS en cours pour identifier l'origine de l'événement — Préfet de la Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) December 19, 2020

Une équipe en risque chimique a été dépêchée ce samedi après-midi, peu avant 15h30, route de Port-Jérôme-sur-Seine àpour une suspicion de pollution.Des traces suspectes d’irisation ont été constatées, en effet, à la surface de la rivière du Commerce, sur environ 1 kilomètre et cinq mètres de large par endroits.L’origine et la nature de cette irisation n’ont pu être déterminés par les sapeurs-pompiers qui ont fait des recherches et des prélèvements.Plusieurs barrages ont été installés avec des boudins absorbants pour contenir ce qui semble être une pollution.Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés.