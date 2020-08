Seine-Maritime : des policiers hors service pris à partie par un groupe d'une vingtaine d'individus à Rouen

Sept policiers de la compagnie départementale d'intervention (CDI), hors service et en tenue civile, ont été pris à partie dans la nuit de ce jeudi à vendredi dans une rue du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Leurs agresseurs étaient une vingtaine. L'un des fonctionnaires a été violemment frappé au visage et souffre une fracture au niveau du nez.



Les faits se sont produits vers 2 heures ce matin, dans le secteur des rues Cauchoise et de Fontenelles. Les fonctionnaires appartenant à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) venaient de sortir d'un bar et regagnaient leur véhicule personnel chacun de leur côté.