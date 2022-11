Seine-Maritime : des copeaux de lin s'enflamment dans un hangar à Valiquerville, près d'Yvetot

Un départ de feu dans un hangar a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers très tôt ce jeudi matin à Valiquerville, près d'Yvetot en Seine-Maritime. Des copeaux de lin entreposés dans un bâtiment situé au lieudit La Hauteville se sont enflammés pour une raison inconnue, vers 5 heures.



Une surface d'environ 20m2 sur une hauteur de 5 mètres a été impactée. Les flammes se sont propagées à la charpente en bois.



A 7h30, le sinistre n'était toujours pas complètement circonscrit : "Le feu se situe en surface en cours d'extinction par moyen privé mis à disposition de l'exploitant et de trois lances à incendie", indiquait alors le service départemental d'incendie et de secours (Sdis), tout en précisant que 26 sapeurs-pompiers et 8 engins avaient été engagés.



Aucune victime n'est à déplorer.