Seine-Maritime : départ de feu dans un pavillon à Vittefleur, un homme et un bébé incommodés

Un homme d'une trentaine d'années et un bébé de vingt mois ayant légèrement inhalés de la fumée ont été pris en charge par les secours et transportés au centre hospitalier De Fécamp pour des examens de contrôle.



Les trois occupants du pavillon vont être relogés dans la famille pour la nuit.



Après une dernière reconnaissance dans le pavillon et ventilation des pièces, les 19 sapeurs-pompiers et 5 engins mobilisés ont pu quitter les lieux vers 22h45.