Seine-Maritime : début d'incendie dans un immeuble à cause de la VMC, à Saint-Etienne-du-Rouvray

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce samedi vers 16 heures rue de Paris, à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen.



Une intervention sans conséquence grave : un feu s'était déclaré dans une gaine de VMC (ventilation mécanique) d'un immeuble de deux étages. Les flammes s'étant propagées aux combles et à l'isolant, une lance à incendie a été déployée pour éteindre le sinistre qui n'a pas fait de blessé.



Les sapeurs-pompiers ont procédé à la ventilation des lieux et au dégarnissage afin de s'assurer qu'il n'y avait plus de foyer résiduel.



Aucun relogement n'est prévu, selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).