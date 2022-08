Seine-Maritime : cinq jeunes interpellés pour avoir saccagé les salles de classes d'un lycée près de Rouen

Les vandales ont pénétré dans l'établissement par escalade, selon nos informations confirmées par une source policière. Puis après avoir forcé des portes, ils sont entrés dans les salles de classes et des professeurs du lycée pour s'en prendre sauvagement au mobilier scolaire qui a été saccagé.



Alerté par un appel à Police secours, un équipage de la Brigade anticriminalité (Bac) s'est rendu rapidement sur place et a procédé à l'interpellation des auteurs, dont trois étaient en état d'ivresse. Les mis en cause sont âgés entre 17 à 18 ans et sont originaires de Franqueville-Saint-Pierre, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Amfreville-la-Mi-Voie et de Romilly-sur-Andelle dans l'Eure.



Plus d'informations à venir