Seine-Maritime : blessé de trois coups de couteau après une altercation avec un voisin à Rouen

Pour une raison encore obscure, il s'est disputé avec l'homme qui occupe l'appartement situé sur le même palier. Ce dernier, âgé de 57 ans, est rentré dans son appartement et en est ressorti quelques instants après armé d'un couteau de cuisine. Puis il est descendu chez son voisin du deuxième, revenu chez lui entre temps, et l'a frappé à trois reprises avec l'arme blanche.



Souffrant de plaies saignantes au visage, au cou et à une main, l'homme, âgé de 50 ans, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU avant d'être transporté, médicalisé, au CHU de Rouen. Son pronostic vital ne serait pas engagé.