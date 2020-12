Seine-Maritime : alcoolisé, il est placé en garde à vue pour avoir battu sa mère de 94 ans à Grand-Couronne

C’est la fille de la victime qui a alerté police-secours, après avoir été elle-même prévenue par une voisine de sa mère. Cette dernière a entendu des appels au secours provenant de l’appartement de la personne âgée. Elle s’est précipitée et a constaté que la vieille dame avait été molestée par son fils, alcoolisé.



La nonagénaire a confirmé aux policiers avoir été bousculée et reçu des coups de la part de son fils au niveau du torse. Elle a été transportée au CHU de Rouen pour examen.



L’auteur des violences, qui tenait des propos incohérents et était particulièrement agressif envers les policiers, a été interpellé. Il était toujours entendu par les enquêteurs ce jeudi matin.