Seine-Maritime. Une voiture s’enflamme dans le sous-sol d’un immeuble à Rouen

Une voiture a pris feu, cette nuit de vendredi à samedi, dans le sous-sol d’un immeuble d’habitation de deux étages situé au 20, rue du Commandant-Charmot, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés à 1h23, et à leur arrivée ils ont constaté un dégagement de fumée provenant du sous-sol, et d’un départ de feu sur une voiture. L’incendie a été rapidement éteint à l’aide d’une lance à eau.



Une équipe spécialisée en exploration de longue durée (ELD) a été engagée, soit en tout trente sapeurs-pompiers et treize engins.