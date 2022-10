Seine-Maritime. Une maison embrasée aux Grandes-Ventes : aucune victime n'est à déplorer

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus dans l'après-midi de ce lundi route de Dieppe aux Grandes-Ventes. Une habitation comprenant un étage et des combles était embrasée à leur arrivée et l'incendie présentait un fort risque de propagation.



Les secours se sont attaqués aux flammes à l'aide de deux lances à incendie. Aucune victime n'est à déplorer.

Sur place, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé 14 sapeurs-pompiers avec 5 engins.