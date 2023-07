Seine-Maritime. Une femme périt dans l’incendie de sa maison à Sierville

La commune de Sierville en Seine-Maritime a été le théâtre d’un incendie mortel ce dimanche 16 juillet, en fin de nuit.



Vers 4h30, les sapeurs-pompiers ont été appelés à se rendre route de Fresquiennes pour un feu de chambre dans une maison comprenant un étage. A leur arrivée, ils ont procédé à l’extinction de l’incendie au moyen de deux lances dont une sur échelle pour stopper la propagation à la toiture.



Le plancher de l’étage s’est effondré et les secours ont découvert dans les décombres le corps d’une femme sans vie.



Le mari de la victime actuellement en vacances a été prévenu, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les secours ont attendu que la gendarmerie procède aux constatations d’usage de police technique et scientifique sur les lieux pour débuter les opérations de déblais. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine du départ de feu.



Le maire de la commune s’est rendu sur les lieux du drame qui a mobilisé dix neuf sapeurs-pompiers avec sept engins.