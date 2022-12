Seine-Maritime. Une femme handicapée sortie par des voisins de son logement en feu à Saint-Saëns

A leur arrivée, les premiers secours ont pris en charge une personne âgée de 78 ans qui avait été sortie du brasier par des voisins, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). La septuagénaire, handicapée, a été gravement brûlée. Elle devait être transportée, médicalisée par le SMUR, vers un hôpital spécialisé pour les grands brûlés.



Face à la violence de l'incendie, les secours ont dû appeler des renfort. Au plus fort de l'intervention, trente-neuf sapeurs-pompiers étaient sur place avec neuf engins. Le sinistre a finalement été circonscrit au moyen de quatre lances.



Cinq personnes ont été évacuées et rassemblées à la mairie.