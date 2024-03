Seine-Maritime. Une famille relogée après l'embrasement de sa maison à Saint-Aubin-Routot

Deux lances ont été déployées pour venir à bout des flammes. Vers 16 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indiquait que le feu était éteint et des opérations de dégarnissage étaient en cours.



Le couple, âgé d'une trentaine d'années, et ses deux fillettes de 5 et 11 ans, ont été pris en charge par les secours. Tous sont indemnes, hormis le père de famille qui a été légèrement brûlé à une main, mais son état n'a pas nécessité d'hospitalisation.



Les dégâts sont importants, d'après les secours qui annoncent le relogement de la famille.